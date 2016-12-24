Представительница Мордовии стала чемпионкой России по боксу

В столице Башкортостана завершился чемпионат России по боксу среди женщин. 174 спортсменки из 49 регионов боролись за право выступать в решающем поединке.

По информации Минспорта РМ, представительница Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по боксу О.А. Маскаева, чемпионка Европы и мира Екатерина Куц (Пальцева) в финальной встрече одержала победу над спортсменкой из Татарстана Гелюсой Галиевой. Также Екатерина была отмечена за лучшее технико-тактическое мастерство.

«Для меня чемпионат России - самое важное соревнование в году, потому что именно здесь определяется состав сборной на Игры Дружбы. Именно здесь можно проверить свои силы с самыми серьезными соперниками. Даже в предварительных боях самые титулованные спортсменки могут потерпеть поражение. Особенно сложные бои в полуфинале и финале. Молодежь тоже начинает наступать на пятки», - отметила по итогам выступления Екатерина Куц.