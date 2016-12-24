Дмитрий Поздняков призвал поддержать ледовую дружину МГУ им. Н.П. Огарева

«Валда васта»
Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке
С призывом к болельщикам Председатель Правительства Мордовии обратился в телеграм.
«11 – 12 ноября Мордовию ждут спортивные выходные! В Саранске пройдут матчи Чемпионата Студенческой хоккейной лиги сезона-2023/24: на «Огарев-арене» сыграют команды «МГУ-Талина» и «ОрёлГУ».
Сборная Мордовского госуниверситета является дебютантом Чемпионата и ей, как никогда, нужна наша с вами поддержка.
Давайте вместе поддержим ледовую дружину МГУ им. Н.П. Огарева в предстоящих хоккейных баталиях! Уверен, нас ждет жаркая игра!»
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Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке
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