Дмитрий Поздняков призвал поддержать ледовую дружину МГУ им. Н.П. Огарева

С призывом к болельщикам Председатель Правительства Мордовии обратился в телеграм.

«11 – 12 ноября Мордовию ждут спортивные выходные! В Саранске пройдут матчи Чемпионата Студенческой хоккейной лиги сезона-2023/24: на «Огарев-арене» сыграют команды «МГУ-Талина» и «ОрёлГУ».

Сборная Мордовского госуниверситета является дебютантом Чемпионата и ей, как никогда, нужна наша с вами поддержка.

Давайте вместе поддержим ледовую дружину МГУ им. Н.П. Огарева в предстоящих хоккейных баталиях! Уверен, нас ждет жаркая игра!»