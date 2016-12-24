В Мордовии отец погибшего бойца СВО отправился на фронт добровольцем

Будущий защитник Родины Евгений Кокленков родился в 1997 году в Рузаевке. Здесь окончил лицей № 4, затем получил средне-специальное образование в Саранском политехническом техникуме. Занимался футболом, играл в шахматы. С 2017 по 2018 год проходил срочную службу в армии.



После демобилизации Евгений устроился на работу в коммерческую организацию. В октябре прошлого года ему вручили повестку в рамках частичной мобилизации. Парень взял позывной «Гидра» и отправился на фронт. Служил в мотострелковых войсках на территории Луганской Народной республики. «Как-то Женю показали по телевизору в программе Владимира Соловьева. Он сидел в блиндаже вместе с боевыми товарищами. Я смотрела сюжет с чувством гордости за сына», - рассказывает мама Наталья Анатольевна.



В мае рядового Кокленкова отправили на боевое задание под Белогоровку. Ему поручили вынести раненых сослуживцев с поля боя. Боец успел спасти одного товарища. Во время эвакуации второго рядовой погиб – его жизнь оборвала снайперская пуля. За проявленные мужество и героизм военнослужащий был посмертно награжден орденом Мужества. После случившегося отец Евгения подписал контракт и отправился на фронт добровольцем. «Буду продолжать дело сына, дома находиться не могу», - сказал он супруге.



По информации регионального филиала фонда «Защитники Отечества», семья Кокленковых находится на персональном сопровождении в организации. Социальный координатор Любовь Войнова помогла родителям получить удостоверения членов семьи погибшего и ускорила назначение мер социальной поддержки, помогла оформить ежемесячные денежные выплаты. Также по просьбе матери Натальи Анатольевны она решила вопрос с ее пропиской. Сотрудница связалась с паспортным столом, где всего за 1 день женщину зарегистрировали по другому адресу.



Сейчас решается вопрос об увековечивании памяти Евгения. В ближайшее время мемориальная табличка с его именем появится на фасаде его учебного заведения. «Я благодарю фонд за помощь, - сказала мама героя. – Теперь вы – мой надежный тыл. Ваши поддержка и помощь неоценимы!»