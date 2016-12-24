В Мордовии полицейские поздравили со 100-летием вдову ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел

«Золотая осень - 2023»
Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ
Заместитель Министра внутренних дел по Республике Мордовия полковник полиции Игорь Зубаров и начальник ОМВД России по Рузаевскому району полковник полиции Александр Любимкин поздравили со 100-летним юбилеем Прасковью Ивановну Саушину. Ее муж – майор милиции в отставке Петр Сергеевич Саушин – прошел Великую Отечественную войну, а затем 32 года служил в органах внутренних дел.
Гости преподнесли Прасковье Ивановне букет и памятный подарок.
«Ваша жизнь – пример мужества и стойкости, – сказал Игорь Зубаров. – Несмотря на испытания, которые выпали Вашему поколению, Вы сохранили любовь к жизни, людям и труду. От всей души, от себя лично и всех сотрудников органов внутренних дел республики желаю Вам здоровья, мира и благополучия. Пусть Ваши близкие всегда будут рядом!»
Именинница в свою очередь выразил признательность руководству и сотрудникам республиканского МВД и ОМВД России по Рузаевскому району за внимание и поддержку.
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Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ
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