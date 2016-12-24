В Мордовии молодежное крыло Народного фронта проводит акцию «Оставайся донором»

Промышленная инициатива
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Представители молодежного крыла Народного фронта отметят День народного единства всероссийским марафоном «Оставайся донором». Она пройдет с 23 октября по 4 ноября 2023 года в 66 регионах страны.
В Мордовии участники молодежного крыла Народного фронта проведут данную акцию 1 ноября. Ее основная цель - пополнить банк крови в регионах, популяризировать донорство и привлечь в волонтерскую команду новых участников.
К донорскому марафону планируется привлечь студентов, волонтеров, общественников, сотрудников различных ведомств, а также неравнодушных жителей региона. Каждый донор в подарок получит значок с группой крови и снегирем - символом молодежного крыла Народного фронта.
В Мордовии кровь можно сдать 1 ноября с 9.00 по адресу: г. Саранск, улица Дальняя, 3А. (Мордовская республиканская станция переливания крови).
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