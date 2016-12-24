Поздравление Главы Мордовии с Днём работника кабельной промышленности

Уважаемые работники кабельной промышленности!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Кабельный кластер Мордовии – лидер отрасли в России по объёмам производства и номенклатуре выпускаемой продукции. Своим трудом вы вносите вклад в стабильность нашей страны и развитие родной республики.

На предприятиях кабельной промышленности региона успешно и эффективно реализуются импортозамещающие проекты, внедряются инновационные технологии. Мордовская кабельная продукция экспортируется в разные страны мира, а это способствует укреплению позиций республики на международном рынке.

Ваши инициативы находят поддержку у федерального центра: проект по расширению производства оптического волокна поддержан Президентом страны Владимиром Путиным. Мы будем продолжать содействовать тому, чтобы предприятия отрасли динамично развивались, осваивали новые ниши.

От всей души желаю всем достижения новых производственных высот и реализации смелых проектов! Крепкого здоровья и благополучия!



Глава Республики Мордовия А. Здунов