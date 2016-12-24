Школьники из Мордовии едут на финал фестиваля «Гардемарины-2023» в Санкт-Петербург

В начале августа в Мордовии прошел II Всероссийский театральный фестиваль воспитанников нахимовских военно-морских училищ, кадетских корпусов и классов «Гардемарины-2023».

Одна из команд Мордовии за театральную постановку «Мальчики с бантиками» получила на фестивале первое место, другая с номером «О русской доблести и славе» – стала второй. Ребята из этих команд поедут в Санкт-Петербург на заключительный этап театрального соревнования.

Событие в городе на Неве пройдет с 24 по 28 августа. В числе делегатов от Мордовии – обучающиеся саранских школ №№22, 33, лицея № 26 и «Центра образования «Тавла» – СОШ №17».