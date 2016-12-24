В селе Старое Чамзино открыли памятник павшим воинам

22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, в селе Старое Чамзино Большеигнатовского района состоялось торжественное открытие памятника павшим воинам. Мемориал был отреставрирован по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

«Мы полностью заменили памятник и именные таблички, уложили брусчатку, установили скамейки и ограду», - отметил первый заместитель главы Большеигнатовского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и перспективного развития Алексей Левщанов.

Благоустроена и территория вокруг – обновлен газон, высажены туи.

На стенах мемориала увековечено 235 имен жителей таких населенных пунктов, как Старого Чамзино, Казнеевка, Семеновка, Ленинка. В центре монумента - склонивший голову мужественный воин. Центральную композицию создал известный скульптор Александр Филатов. На то, чтобы изготовить фигуру солдата из бетона ему понадобилось чуть более трех месяцев.

«Приятно осознавать, что доверили создание памятника. Курировал и изготовление основания, на котором стоит солдат, чтобы все гармонировало. Не мог пропустить такое значимое для села событие. На открытие приехал вместе с отцом, который мне помогал – знаменитым скульптором Николаем Михайловичем Филатовым», - сказал автор скульптуры солдата Александр Филатов.

На торжественном открытии памятника присутствовали все жители села, школьники, юнармейцы. Символичную красную ленточку перерезали ветеран афганской войны Виктор Громов и мама участника специальной военной операции Надежда Дорофеева. Право зажечь вечный огонь предоставили участнику СВО Владиславу. Благочинный района протоиерей Александр Никитин отслужил панихиду по погибшим воинам и освятил памятник.

«Мне приятно, что мы бережно относимся к нашей истории, чтим память наших предков, подаривших ценой своей жизни мирное небо над головой. Работу по сохранению истории мы продолжим и дальше. Сегодня это особенно важно», - подчеркнула глава Большеигнатовского района Татьяна Полозова.