«Шаурма по-братски»: с господдержкой бизнес в Мордовии развивать легче

Так считает молодой предприниматель, руководитель сети заведений общественного питания «Шаурма по-братски №1 на углях» Вадим Берсенин.

В 2021 году, отчаявшись найти в Саранске действительно вкусную и разнообразную вариацию любимого блюда, Вадим Берсенин понял, что пора открывать свое дело.

Юный и инициативный молодой человек быстро организовал производство, которому хотелось дать поистине оригинальное и удачное с точки зрения маркетинга название, поэтому фраза «шаурма по-братски» пришла в голову сама собой.

Отличительной особенностью продукции сети Вадима Берсенина стало разнообразие вариаций начинки и соусов, а также то, что мясо для шаурмы готовится исключительно на углях. Даже самый заядлый гурман и настоящий знаток ближневосточной кухни сможет найти из 7 предлагаемых на сегодняшний день вариантов блюда себе по душе.

Постепенно оборот производства увеличивался, росла клиентская база и спрос. Предприниматель открыл второй филиал сети и перед ним возник вопрос приобретения качественного оборудования для дальнейшей работы, который он смог решить благодаря мерам государственной поддержки, реализующимся в Мордовии в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

«В 2022 году я принял участие в конкурсе на предоставление грантов социальным и молодым предпринимателям до 25 включительно, где выиграл грант в размере 492 тысячи рублей. Деньги были потрачены на приобретение оборудования в оба филиала, что несомненно сказалось как на качестве выпускаемой продукции, так и на скорости оказания услуги» - делится Вадим.

Дополнительно он воспользовался заемом от Центра «Мой бизнес» РМ, средства которого также пошли на расширение производства.

«Безусловно, я благодарен Минэкономики Мордовии и Центру «Мой бизнес» за оказание такой ощутимой поддержки. Свое дело я начинал абсолютно самостоятельно, так что с уверенностью могу сказать, что с господдержкой бизнес в республике развивать намного легче», - подчеркивает молодой предприниматель.

На будущее у Вадима далеко идущие планы. В ближайшее время он планирует открыть в Саранске еще 2 филиала сети, а затем выйти за пределы республики со своим брендом в качестве франшизы.