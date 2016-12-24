В Саранске прошел фестиваль по настольным спортивным играм для людей с ОВЗ

X республиканский фестиваль по настольным спортивным играм для людей с ограниченными возможностями здоровья прошел 9 августа в зале спортивной школы по баскетболу и волейболу им. Матвеева. Он собрал участников из всех районов Мордовии, для которых настольные игры являются не только хобби, но и способом социализации.

«Это мероприятие состоялось только благодаря вам, вашей активной жизненной позиции и любви к спорту. Желаю каждому удачи на стартах. Уверена, фестиваль станет очередным свидетельством того, что ограничения здоровья не являются преградой для достижения высоких результатов», - обратилась к участникам на открытии соревнований заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Оксана Ларина.

В программу фестиваля вошли такие виды игр, как корнхол, джакколо, шаффлборд и новус. «Они особенно популярны среди инвалидов, так как не требуют серьезных физических усилий, но при этом развивают моторику, ловкость, точность и стратегическое мышление», - рассказал председатель Мордовской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Дмитрий Орлов. Он также отметил, что популярность фестиваля с каждым годом растет. Все больше людей с ограниченными возможностями здоровья стремятся приобщиться к физической культуре и занятиям спортом.