В Ардатовском районе благоустроена зона отдыха на реке Алатырь

Депутат Госсобрания РМ, руководитель Ардатовского светотехнического завода Владимир Голубев осмотрел зону отдыха на реке Алатырь, обустроенную в поселке Тургенево по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

На благоустройство территории было затрачено 905 тысяч рублей. На эти средства была выровнена площадка, завезен песок, приобретены лавочки, урны, волейбольная сетка, кабинки для раздевания, детские качели.

- Поучаствовал в благоустройстве и светотехнический завод. На средства предприятия дополнительно завезено 60 тонн песка - они пошли на обустройство спуска к реке Алатырь, заказано декоративное ограждение. На площадке ведется видеонаблюдение, - отметил Владимир Голубев. - Надеемся, новая зона отдыха станет популярной у жителей поселка.



