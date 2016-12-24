Футбольная команда «МГУ-Талина» вышла в полуфинал «Кубка регионов»

В столице Мордовии завершился групповой этап всероссийских соревнований по футболу среди мужских любительских футбольных команд «Кубок регионов». Турнир в эти дни проходит в Саранске.



В соревнованиях финального этапа участвуют 8 сильнейших любительских коллективов. Честь Приволжского федерального округа и Мордовии защищает сборная студентов «МГУ-Талина» под руководством Максима Будникова и Михаила Аношкина. Наша команда завершила групповой этап, одержав 3 победы из трех возможных.



По информации Минспорта РМ, в полуфинале сборной студентов будет противостоять «Жасмин» из города Михайловск Свердловской области. Матч состоится завтра, 27 июля, на стадионе в Ленинском парке. Начало игры в 11:00. Вход свободный!





