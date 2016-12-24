В Мордовии на улучшение качества питьевой воды потратят почти миллиард рублей

В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Мордовии предусмотрено строительство (реконструкция, модернизация) 7 объектов питьевого водоснабжения. На эти цели направят средства из федерального бюджета в размере 799 млн руб.

Уже введена в эксплуатацию станция водоочистки в г. Ардатов.

В этом году реконструируют водозабор и сети водоснабжения в г. Ковылкино. Стоимость реконструкции составит более 46 млн руб. Также продолжается строительство сетей водоснабжения в селе Кемля Ичалковского района по ул. Советской. Стоимость проекта – более 122 млн руб. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

В 2024 г. начнется строительство сетей водоснабжения и водонапорной башни в Краснослободске. Общая сметная стоимость объекта – более 57 млн руб.