В Мордовии пройдет детский инновационный бизнес-лагерь

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В Мордовии пройдет «Инновационный бизнес-лагерь», официальное открытие которого состоится 27 июля на территории детского православного лагеря «Солнечная Мордовия» (с. Макаровка). В день открытия здесь пройдет акция, посвященная Дню памяти детей - жертв войны в Донбассе, символом которой станут белые бумажные птицы и запуск воздушных шаров.
Целью проведения мероприятия является обучение детей и подростков основам предпринимательской деятельности, развитие личных деловых качеств и формирования научно-технического мышления.
Участие в смене лагеря примут 60 детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, проживающие в Мордовии и интересующиеся бизнесом, робототехникой и программированием.
Ребята изучат основы бизнес-планирования, нюансы создания проектов, основы конструирования, программирования, создадут уникальные поделки с помощью 3D-ручек. Помимо этого, в лагере пройдет развлекательная программа с квестами и играми.
Итогом занятий станет защита проектов. Лучшие будут награждены грамотами и ценными призами.
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Героический уроженец Дубенского района Давид Малыйкин приехал на малую родину с семьей
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