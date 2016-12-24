В Мордовии пройдет детский инновационный бизнес-лагерь

В Мордовии пройдет «Инновационный бизнес-лагерь», официальное открытие которого состоится 27 июля на территории детского православного лагеря «Солнечная Мордовия» (с. Макаровка). В день открытия здесь пройдет акция, посвященная Дню памяти детей - жертв войны в Донбассе, символом которой станут белые бумажные птицы и запуск воздушных шаров.

Целью проведения мероприятия является обучение детей и подростков основам предпринимательской деятельности, развитие личных деловых качеств и формирования научно-технического мышления.

Участие в смене лагеря примут 60 детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, проживающие в Мордовии и интересующиеся бизнесом, робототехникой и программированием.

Ребята изучат основы бизнес-планирования, нюансы создания проектов, основы конструирования, программирования, создадут уникальные поделки с помощью 3D-ручек. Помимо этого, в лагере пройдет развлекательная программа с квестами и играми.

Итогом занятий станет защита проектов. Лучшие будут награждены грамотами и ценными призами.