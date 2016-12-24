Жители Юбилейного перебегают дорогу к «Магниту» с риском для жизни

В Саранске жители микрорайона «Юбилейный» пожаловались в Народный фронт о том, что каждый поход в единственный продуктовый магазин для них становится испытанием.



Дойти в магазин - это значит пройти по нескольким тропинкам прямо по проезжей части. «Зебры» здесь в прямом смысле нет.



Власти, наверное, рассчитывают, что люди приезжают в «Магнит» на собственных авто. В том числе и старики, и мамы с колясками, и инвалиды. Иначе как понять, что возле магазина нет дорожных знаков, тротуаров, искусственных неровностей, наконец?!



На перекрестке дорог также отсутствуют знаки приоритета, что явно может привести к ДТП.



Представители Народного Фронта обратились в администрацию Саранска с просьбой принять меры для обеспечения безопасности пешеходов и водителей на данном участке.