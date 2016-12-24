Открытки саранской художницы и предпринимателя знают во всем мире

Открытки художницы и иллюстратора из Мордовии Ирины Тябиной с видами Саранска разлетаются не только по разным регионам России, но и в разные страны. Их заказывают выходцы из Мордовии на добрую память о малой Родине.

Открытки мастера можно описать одним выражением: «Город и люди в нем». Улицы, храмы, дома, пейзажи родного города, воссозданные рукой талантливого художника. Фирменную продукцию Ирины Тябиной всегда можно найти на прилавках ярмарок самозанятых, которые организует Центр «Мой бизнес» РМ, работающий в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Предприниматель также участвовала в бизнес-форуме «Лучшие в своем деле», который состоялся в мае этого года в Саранске.

Но открытки – это всего лишь верхушка айсберга творчества Ирины. Она, не смущаясь, говорит: «Во мне есть качества и самого азартного коммерсанта, и мечтательного художника».

Иллюстратор одинаково комфортно себя чувствует и в векторной графике, и в растровой иллюстрации, часто совмещает разные стили и экспериментирует. Ее непрерывное развитие в области графического дизайна, аналитический склад ума, коммуникабельность, креативность помогают ей быть успешной в своем деле, и находить клиентов в разных уголках страны.

В Саранске она разработала дизайн открыток для МГУ Н.П Огарева с изображением корпусов университета и студентов. Для администрации г.о. Саранск создала логотип Дня города-2023.

Любовь к творчеству у Ирины проявилась еще в детстве, к тому же рядом были примеры: дедушка, подрабатывающий, как художник-оформитель, а также мама – учитель рисования в школе.

«В детстве я очень много рисовала. Все были уверены, что я стану художником, но родители посчитали этот выбор несерьезным, и так я стала коммерсантом», - признается Ирина.

Будущий предприниматель закончила Светотехнический факультет МГУ им. Н.П. Огарева. 15 лет проработала в коммерческом отделе одной из популярных компаний сотовой связи, но мечта о творческой профессии победила.

«В январе 2017 года, я увидела марафон в известной онлайн школе и поняла, что больше не могу жить без творчества. Проходила один курс за другим: акварель, пастель, акрил, маркеры, изучала разные виды иллюстрации. Появились первые заказы. Тогда же я поняла, что будущее за компьютерной графикой. Купила планшет и начала рисовать в диджитал. Так, за 5 лет я освоила довольно сложную профессию иллюстратора», - рассказывает Ирина.

Мама двоих детей никогда не перестает учиться чему-то новому. Сейчас она проходит обучение по работе с нейросетями. За этими технологиями Ирина Тябина видит будущее большинства интеллектуальных профессий.

Всем предпринимателям Ирина советует: «Верьте в свои мечты и тогда они поверят в вас! И трудитесь, конечно! Профессия художника, иллюстратора, дизайнера возможна только по любви. Когда вы видите красивую картинку и думаете, что это талант, знайте, что это много-много часов практики».