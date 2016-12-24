В Саранске стартовало первенство России по тяжелой атлетике

В столице Мордовии 25 июля стартовало первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок от 15-ти до 23-х лет. За звание лучших будут бороться более 350-и спортсменов из 54 регионов России, включая Донецкую и Луганскую народные республики, а также гости из Беларуси.



По данным Минспорта РМ, в состязаниях среди юниорок в весовой категории до 71 кг выступит 21-летняя уроженка Теньгушевского района, мастер спорта международного класса Евгения Гусева. Спортсменка уже была участницей взрослого чемпионата мира-2021 в Ташкенте (Узбекистан), где удостоилась малой золотой медали в рывке. В апреле этого года подопечная КСШОР Мордовии стала второй на Боливарианских играх в Венесуэле. На саранском помосте Евгения предстанет 27 июля.

В целом же, честь Мордовии на помосте будут отстаивать Евгения Гусева, Мария Пряхина, Анна Кузнецова, Илья Лунин, Илья Степаненков, Дмитрий Смельский, Илья Сяткин, Николай Кожаев.



Первенство по тяжелой атлетики среди юниоров и юниорок продлится до конца июля. Поболеть за земляков может любой желающий, вход в спортивный комплекс «Мордовия» на соревнования свободный!



Видеотрансляция соревнований - по ссылке https://live.ftartv.ru/page/MFvHJug8