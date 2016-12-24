Жители поселка Умёт обсудили благоустройство парка культуры и отдыха

В поселке Умёт Зубово-Полянского района состоялось общественное обсуждение благоустройства парка культуры и отдыха, который стал победителем народного рейтингового голосования в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Жители поселка приняли активное участие в обсуждении вопросов обустройства функциональных зон и обновления общественного пространства.

Так, здесь запланировано создание зон отдыха и творческого развития с подиумом, сценой, выставочным навесом, скамейками. Любители спорта смогут заниматься в физкультурно-оздоровительном пространстве. Для семейного отдыха с детьми оборудуют игровой комплекс, площадку с песочницей и качелями. Особое внимание будет уделено современному освещению и новым пешеходным дорожкам.

По словам руководства поселения, на днях будет направлена заявка на участие во Всероссийском конкурсе на лучший проект создания комфортной среды с указанием позитивных изменений, которые произойдут в благоустроенном парке в случае победы в конкурсном отборе.

Отметим, что парк является излюбленным местом отдыха местных жителей, которые в любую погоду прогуливаются под сенью лип, кленов, дубов, высаженных в 60-х годах. Также здесь проводятся общественные мероприятия.