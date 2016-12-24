«OPUS VITAE»: Предпринимательница делает ставку на пошив медицинской спецодежды в Мордовии

Два года назад Румия Филимонова переехала в Саранск из Владимирской области и всего за пару лет полностью изменила привычный образ жизни. «История успеха» началась с детского увлечения, а именно – пошива одежды. Будучи ребенком, она сама придумывала одежду для кукол, делала выкройки и шила наряды. В процессе взросления тяга к шитью никуда не исчезла, однако связать свою судьбу со швейным делом Румия не спешила.

В качестве профессии она выбрала экономический факультет, а закончив, вновь поступила учиться - на госслужащего. После получения второго высшего образования устроилась работать в Законодательное собрание Владимирской области. Не смотря на выбранный род деятельности, ее жизнь тесно переплелась с медициной, поскольку супруг работает стоматологом. Ежедневно, провожая его на работу, Румия видела, как трудно подобрать одежду, в которой врачу было бы комфортно провести всю смену. Будущий предприниматель стала обращать на это особое внимание и поняла, что в наши дни на рынке ощущается нехватка качественной униформы.

В дальнейшем Румия Филимонова начала собирать сведения о том, из какой ткани и какого пошива вещи более комфортные и безопасные в носке и решила, что обязательно когда-то сама сошьет для любимого медицинскую спецодежду. В 2021 году супруги переехали в Саранск, и именно в Мордовии Румия наконец-то исполнила детскую мечту и вновь стала шить.

«В республике, как начинающему предпринимателю, мне оказали государственную поддержку. В рамках социального контракта я получила грант в размере 250 тысяч рублей и купила на них швейные машинки и необходимые материалы. Первый костюм сшила для мужа, как и обещала» - говорит Румия.

Помимо удобства, она обращает внимание на безопасность тканей, скрупулезно разрабатывает модели. Современный подход и красота изделия гарантируют заказчику отличное настроение и положительные отзывы от пациентов. За два года число довольных клиентов увеличилось. С ростом потребительской базы возникла необходимость в дополнительных сотрудниках и Румия наняла на работу трех человек. Вместе они занимаются пошивом медицинской спецодежды в корпоративном стиле.

Предприниматель смогла существенно расширить свой рынок сбыта, и способствовал ей в этом Центр «Мой бизнес», который работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Центр помог предпринимателю выйти на электронные торговые площадки. Сегодня бренд «OPUS VITAE», что переводится как «Дело жизни», узнаваем далеко за пределами Мордовии и в числе постоянных клиентов числятся клиники Пензенской области, Москвы, Нижнего Новгорода и Ульяновска.

Румия стала постоянным клиентом Центра «Мой бизнес» и воспользовалась целым рядом бесплатных услуг для продвижения бизнеса. В их числе, создание фотоконтента, микрозаем, создание сайта и регистрация товарного знака.

«Планы у меня грандиозные. Хочу открыть магазины по всей стране. Начать масштабировать бизнес планирую с Мордовии, на данный момент подготавливаю почву к открытию пошивочного цеха», - делится она в завершении беседы.