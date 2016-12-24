В поселке Комсомольский близится к завершению благоустройство парка

В поселке Комсомольский Чамзинского района продолжается благоустройство парка. Его первую часть обновили еще в 2021 году. Тогда в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» за него проголосовало более 1,5 тыс. жителей.

Отметим, что строители установили сцену, лавочки, разбили клумбы с цветами. Также здесь появилась детская площадка, пользующаяся популярностью у местного населения.

Спустя два года в рамках той же программы, строители начали приводить в порядок вторую часть парка. В настоящее время здесь производится устройство пешеходных дорожек из брусчатки.

Кроме того, проектом предусмотрен монтаж наружного освещения, прокладка пешеходных дорожек с асфальтовым и резиновым покрытиями. Появятся зоны отдыха, качели в форме круга, символизирующие семейный очаг, а также скамейки, беседки и урны. Для юных жителей установят скейт-площадку и воркаут. Работы планируется завершить к началу осени.