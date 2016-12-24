В Саранске на «Мордовия Арене» пройдет Fitness FEST

Спорт

В ближайшее воскресенье, 23 июля, на стадионе «Мордовия Арена» с 16:00 до 19:00 пройдет Fitness FEST. Участников мероприятия будут ждать 6 площадок пространства здоровья и красоты:

- Главная сцена
- Вызов-зона
- Зона единоборств
- Детская зона
- Лекторий
- Релакс-зона

Как указывают организаторы мероприятии, для участия в программе и розыгрыше призов следует пройти предварительную регистрацию: https://forms.gle/DSW64ha6W4tHM7CN6

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