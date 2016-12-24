В Дубенском районе открылся Центр общения старшего поколения Социального фонда России

По информации регионального отделения Социального фонда России, в Дубенском районе республики открылся Центр общения старшего поколения. Такие Центры призваны разнообразить досуг пожилых людей.

Для представителей старшего поколения здесь проводятся лекции и мастер-классы, поэтические и литературные вечера, а также семинары по компьютерной грамотности и спортивные занятия.

Также посетители Центров активно участвуют в программах «серебряного» волонтерства.

Напомним, Центры общения для людей старшего поколения открылись в зданиях, освободившихся в ходе слияния Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования.