Артём Здунов и Александр Куренков обсудили вопросы взаимодействия по предупреждению и ликвидации ЧС

14 июля в Доме Республики Глава Мордовии Артём Здунов и Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий Александр Куренков обсудили вопросы взаимодействия.



Глава МЧС прибыл в республику с рабочей поездкой, чтобы оценить готовность территориального подразделения ведомства к реагированию на ЧС. Александр Куренков посетил Центр управления кризисными ситуациями, пожарно-спасательный центр, испытательную лабораторию.

«Спасибо, что вы с огромным пониманием и глубиной относитесь к нашей работе, - обратился министр к Артёму Здунову. - Все подразделения работают на высоком уровне. У сотрудников глаза горят, и все оснащение - в отличном состоянии. Думаю, что соседние регионы могут на вас ориентироваться».



Руководитель республики поблагодарил министра за внимание к региону. «Александр Вячеславович, самое главное, что мы работаем в одной команде. В 2021 году, когда у нас горел лес, мы понимали, что под угрозой находятся люди. Тогда мы сработали едино, в унисон со всеми службами, понимая, что самое дорогое – это жизнь людей, сохранность их имущества. Продолжим работать так же слаженно», - сказал Артём Здунов.



Перед выездом в Темниковский район для знакомства со стратегически важной для заповедной территории пожарно-спасательной частью № 23 глава МЧС России Александр Куренков и лидер Мордовии ответили на вопросы представителей средств массовой информации.

Столица Мордовии произвела на Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий приятное впечатление. Александр Куренков отметил, что заметна чистота и аккуратность не только в пожарных частях, но и бережное отношение местных жителей к родному городу.

«Волею судьбы я ни разу не был в Саранске. Сегодня побывал, повезло с погодой. Мне понравилось отношение горожан к самому городу, это передается и в помещениях пожарных и спасателей. Чисто, аккуратно, большие пункты – все сделано для того, чтобы люди полноценно выполняли свои задачи. К тому же сотрудники блестяще подготовлены, а значит, готовы к предотвращению любых ситуаций. Это хороший стандарт, достойный уровень», - сказал Александр Куренков.



Совершенствование противопожарной службы и инфраструктуры для Темниковского района Мордовии, где интенсивно развивается паломническо-туристический кластер и располагается Мордовский заповедник, - вопрос принципиальный. От его грамотного решения зависит безопасность жителей. «Если сравнить 2021 и 2022 годы, то мы серьезно нарастили наши профилактические группы - их сегодня свыше 300 по республике, - сказал Артём Здунов. - Это дало неплохой результат, как и видеонаблюдение».



Глава Мордовии особо подчеркнул: профилактика природных пожаров - дело совместное. «Важна вовлеченность каждого: от Главы республики до рядового гражданина, - сказал он. - Мы купили лесопожарную технику за республиканские деньги в прошлом году, в этом году – уже за федеральные деньги, она позволяет нам патрулировать поселки, где есть лесные массивы. Поэтому вовлеченность и командная работы способны решать самые серьезные задачи. Мы идем именно по этому пути».