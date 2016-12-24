В Саранске пройдет финал всероссийских соревнований по футболу «Кубок регионов»

Молодежь Мордовии - вместе с Президентом!
В столице Молрдовии состоялся Уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих»
Как сообщает Минспорта РМ, в Саранске с 21 по 29 июля пройдет финальный этап всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд «Кубок регионов». В столице Мордовии сыграют 8 любительских клубов, прошедших региональный и межрегиональный отборы.
Кубок регионов – это соревнование среди сильнейших любительских команд, участвующих в региональных чемпионатах в формате 11х11. На старте в турнире играли 1400 команд из 72 регионов.
В финале вышли 8 команд, разделенных на 2 группы:
Группа «А»: «Строитель» (Каменск-Шахтинский), «Сокол» (Липецк), «ГУОР Карелия» (Кондопога), «Жасмин» (Михайловск).
Группа «В»: «МГУ-Талина» (Саранск), «Феникс» (Иваново), «Дмитров-ДЗРТИ» (Дмитров), «Кировец-ГУТИД» (Санкт-Петербург).
Участники сыграют между собой в один круг, после чего по 2 лучшие команды в своей группе выйдут в полуфиналы и разыграют призовые места.
Матчи группового этапа и полуфиналы пройдут в Саранске на натуральных газонах стадионов «Старт» и «Ленинский парк». Матч за третье место и финал состоятся на стадионе «Мордовия-Арена».
Поделиться в соц. сетях:
В столице Молрдовии состоялся Уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих»
Проект Мордовии по поддержке материнства вошел в ТОП-10 на форуме «Сильные идеи для нового времени»
В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
Все принятые решения по вопросам граждан Артём Здунов поручил взять на особый контроль
В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии