В Саранске пройдет финал всероссийских соревнований по футболу «Кубок регионов»

Как сообщает Минспорта РМ, в Саранске с 21 по 29 июля пройдет финальный этап всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд «Кубок регионов». В столице Мордовии сыграют 8 любительских клубов, прошедших региональный и межрегиональный отборы.



Кубок регионов – это соревнование среди сильнейших любительских команд, участвующих в региональных чемпионатах в формате 11х11. На старте в турнире играли 1400 команд из 72 регионов.



В финале вышли 8 команд, разделенных на 2 группы:



Группа «А»: «Строитель» (Каменск-Шахтинский), «Сокол» (Липецк), «ГУОР Карелия» (Кондопога), «Жасмин» (Михайловск).



Группа «В»: «МГУ-Талина» (Саранск), «Феникс» (Иваново), «Дмитров-ДЗРТИ» (Дмитров), «Кировец-ГУТИД» (Санкт-Петербург).



Участники сыграют между собой в один круг, после чего по 2 лучшие команды в своей группе выйдут в полуфиналы и разыграют призовые места.



Матчи группового этапа и полуфиналы пройдут в Саранске на натуральных газонах стадионов «Старт» и «Ленинский парк». Матч за третье место и финал состоятся на стадионе «Мордовия-Арена».