Инвестор из Саранска наигрался на бирже с мошенниками на 347 тысяч рублей

Как сообщает МВД по РМ, саранский отдел полиции принял от 37-летнего местного жителя заявление о мошенничестве. Мужчина выбрал для инвестиций на фондовом рынке жульническую контору.

Как рассказал потерпевший, в интернете он увидел рекламу о возможности прилично заработать на инвестициях. После изучения всех преимуществ он оставил свою заявку на присоединение к торговой платформе. Вскоре с жителем Саранска связался представитель брокерской компании. Он подтвердил, что от вложений можно получить хороший доход, помог зарегистрироваться и открыл начинающему инвестору специальный счет, на который следовало вносить денежные средства для участия в торгах.

Сначала наш земляк попробовал поспекулировать с небольшой суммой. Это вышло у него вполне успешно, после чего брокер убедил мужчину инвестировать более весомые средства. Для этого потерпевший оформил несколько кредитов в разных банках и перевел на счет в общей сложности 347 тысяч рублей. Как это всегда бывает у аферистов, после крупных взносов представители компании перестали выходить с клиентом на связь. Горожанин обратился в полицию.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление.