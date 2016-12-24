Семья Сидоровых из Кемли победила в номинации конкурса «Успешная семья Приволжья – 2023»

В Чувашии подвели итоги окружного фестиваля «Успешная семья Приволжья». 14 семей ПФО, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, включая приемных и находящихся под опекой, продемонстрировали лучшие практики института семьи и брака. Конкурсная программа состояла из 4 направлений: «Презентация семьи», «Творческий номер на свободную тему», «Культурно-познавательный конкурс», «Рассказ о своем регионе».



В номинации «Моя опора - отчий дом» лучшей стала семья Сидоровых из Ичалковского района. Ранее они стали победителями республиканского этапа конкурса.

Глава семьи Валерий Васильевич – сельский труженик, развивает собственное крестьянско-фермерское хозяйство. Награжден дипломом за победу в республиканском трудовом соперничестве среди крестьянских (фермерских) хозяйств и дипломом трудовой славы за достижение высоких производственных показателей.



Елена Николаевна всегда вместе с детьми: в труде, учебе и на отдыхе. Она принимает активное участие в работе родительского комитета Кемлянской школы, организовывает походы, совместные поездки детей, родителей и учителей. Указом Главы Республики Мордовия награждена Почетным дипломом многодетной матери I степени.

«Семья – это мое самое главное богатство. Я рад, что смог создать ее на земле, где жили мои предки, на моей малой родине», – говорит глава семьи Валерий Сидоров.

Напомним, конкурс «Успешная семья Приволжья» проводится в ПФО с 2013 года.