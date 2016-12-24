Мобильные бригады в Мордовии повышают доступность для пожилых людей социальных услуг

В рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в Мордовии реализуется комплекс мер, направленных на увеличение продолжительности жизни пожилых людей и улучшения ее качества.

Для оказания необходимой помощи маломобильным группам населения по федеральному проекту «Старшее поколение» были приобретены автомобили и созданы мобильные мультидисциплинарные бригады, которые работают во всех районах республики и городе Саранске.

В Мордовии с начала реализации федерального проекта мобильные бригады выполнили 8 747 выездов, из них 1527 выездов – в первом полугодии 2023 года. Их услугами смогли воспользоваться более 62 тысяч граждан старшего поколения.

Мобильные бригады доставляют граждан старше 65 лет для получения социальных услуг в отделения дневного пребывания, в медицинские организации для проведения профилактических осмотров и диспансеризации, помогают с доставкой продуктов питания и лекарственных препаратов.