Мобильные бригады в Мордовии повышают доступность для пожилых людей социальных услуг

Социум

В рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в Мордовии реализуется комплекс мер, направленных на увеличение продолжительности жизни пожилых людей и улучшения ее качества.

Для оказания необходимой помощи маломобильным группам населения по федеральному проекту «Старшее поколение» были приобретены автомобили и созданы мобильные мультидисциплинарные бригады, которые работают во всех районах республики и городе Саранске.

В Мордовии с начала реализации федерального проекта мобильные бригады выполнили 8 747 выездов, из них 1527 выездов   – в первом полугодии 2023 года. Их услугами смогли воспользоваться более 62 тысяч граждан старшего поколения.

Мобильные бригады доставляют граждан старше 65 лет для получения социальных услуг в отделения дневного пребывания, в медицинские организации для проведения профилактических осмотров и диспансеризации, помогают с доставкой продуктов питания и лекарственных препаратов.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Налоговый учет

В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя

Здравствуй, мама»

Проект Мордовии по поддержке материнства вошел в ТОП-10 на форуме «Сильные идеи для нового времени»

День России

Уроженцев Мордовии чествовали за выдающиеся заслуги перед страной и республикой

1
Заказать рекламу
1
1
1