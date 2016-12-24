В Торбеевском районе ведется ремонт дороги

По улице Энергетиков в Торбееве и в населенном пункте Жукулуг продолжается ремонт дорог. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приводится дорожное полотно протяженностью более 2 км.

Ремонтные работы проводит Торбеевский филиал ООО «Мордовдорстрой». Проведено фрезерование старого дорожного покрытия, укладывается выравнивающий слой из высокопрочного щебня, а затем будет уложено два слоя асфальта.

Согласно проекту, дорожное полотно расширяется до 8 метров, также произойдет увеличение и укрепление обочин, на правой стороне будет обустроен пешеходный тротуар. Будут установлены 77 опор наружного освещения, размещен остановочный павильон и оборудованы разворотная площадка, съезды к домам, смонтированы водоотводные трубы, установлены дорожные знаки и нанесена разметка.

На особо опасных участках будут установлены искусственные дорожные неровности. Соблюдение всех требований технологии дорожного строительства обеспечит долгосрочную службу модернизированного участка дороги. Завершить ремонтные работы планируется к ноябрю текущего года.