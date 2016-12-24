В Мордовии проведут историческую реконструкцию событий Великой Отечественной войны «Защитники Харинки»

16 июля в селе Николаевка Большеберезниковского района республики (на стороне памятника «Строителям Сурских оборонительных рубежей 1941-1942 гг.») состоится историческая межрегиональная реконструкция «Защитники Харинки».

Цель мероприятия – сохранение исторической памяти о подвигах наших земляков и восстановления событий, произошедших близ деревни Харинка Калужской области, где погибли бойцы и офицеры 326-ой стрелковой дивизии, сражавшиеся с германскими нацистами.

Участниками реконструкции станут более 300 человек - представители патриотических организаций и объединений, исследователи, занимающиеся темой Великой Отечественной войны из районов Мордовии и регионов Приволжского Федерального округа.

В рамках реконструкции будут работать интерактивные площадки и выставки от патриотических организаций региона:

- Республиканской молодежной общественной организации - Мордовское республиканское патриотическое объединение «ПОИСК»

- Мордовского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»

- Регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации Российское Военно-историческое общество в Республике Мордовия

- Гражданско - патриотического отряда «Бронепоезд» Рузаевского муниципального района

- Мордовского республиканского общественного объединения Поисково-спасательный отряд «ПОИСК 13 РЕГИОН».

Также здесь будет действовать пункт отбора на военную службу по контракту.

На месте событий развернется военно-полевая кухня, на которой будет организовано горячее питание для участников и гостей.

Межрегиональная реконструкция «Защитники Харинки» реализуется в рамках регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.