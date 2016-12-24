В Мордовии проведут историческую реконструкцию событий Великой Отечественной войны «Защитники Харинки»

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16 июля в селе Николаевка Большеберезниковского района республики (на стороне памятника «Строителям Сурских оборонительных рубежей 1941-1942 гг.») состоится историческая межрегиональная реконструкция «Защитники Харинки».
Цель мероприятия – сохранение исторической памяти о подвигах наших земляков и восстановления событий, произошедших близ деревни Харинка Калужской области, где погибли бойцы и офицеры 326-ой стрелковой дивизии, сражавшиеся с германскими нацистами.
Участниками реконструкции станут более 300 человек - представители патриотических организаций и объединений, исследователи, занимающиеся темой Великой Отечественной войны из районов Мордовии и регионов Приволжского Федерального округа.
В рамках реконструкции будут работать интерактивные площадки и выставки от патриотических организаций региона:
- Республиканской молодежной общественной организации - Мордовское республиканское патриотическое объединение «ПОИСК»
- Мордовского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»
- Регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации Российское Военно-историческое общество в Республике Мордовия
- Гражданско - патриотического отряда «Бронепоезд» Рузаевского муниципального района
- Мордовского республиканского общественного объединения Поисково-спасательный отряд «ПОИСК 13 РЕГИОН».
Также здесь будет действовать пункт отбора на военную службу по контракту.
На месте событий развернется военно-полевая кухня, на которой будет организовано горячее питание для участников и гостей.
Межрегиональная реконструкция «Защитники Харинки» реализуется в рамках регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
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