Артём Здунов поздравил жительницу Саранска с вековым юбилеем

Для Главы Мордовии Артёма Здунова стало доброй традицией поздравлять вековых юбиляров. Это дань уважения почтенному возрасту, жизненной мудрости и пути, который прошел человек из поколения великих тружеников, познавших все тяготы военного и послевоенного лихолетья.



100-летний юбилей на днях отпраздновала жительница Саранска Пелагея Григорьевна Никулкина. Поздравить ветерана труда и труженика тыла Артём Здунов приехал вместе с мэром Саранска Игорем Асабиным. Подарок – новый холодильник - уже был доставлен в квартиру юбиляра, красивые букеты и торт гости вручили лично.



Пелагея Григорьевна родилась в селе Судосево Большеберезниковского района. После окончания школы и все военные годы работала в колхозе. Родные рассказывают, что Пелагея мастерски управлялась с питомцами на конюшне: «Лошади слушались ее, как никого другого!». В 50-х годах Пелагея Григорьевна с сыном переехала в Саранск и до самой пенсии проработала на заводе ЖБК-1.



Жизнь никогда не была легкой, но женщина не привыкла унывать. Эту черту характера сохранила и по сей день - поделилась секретом долголетия: «Надо много и радостно работать!». Глава Мордовии такой настрой поддержал: «Такие у вас внимательные сын, внуки, правнучка, даже праправнучка уже есть – доброго здоровья Вам на долгие годы!»