Воспитанники Темниковского детского дома-интерната осваивают большой теннис на колясках

Социум

По информации Минспорта РМ, 6 июля состоялась встреча подопечных Темниковского детского дома-интерната с Министром спорта Мордовии Александром Савиловым.

Как сообщается, ребята осваивают новый для себя вид спорта - большой теннис на колясках. Умения и навыки, приобретенные за несколько месяцев обучения, показали Денис Белоусов и Александр Сальников. Особое отношение у детей и к настольному теннису, в который они играют уже много лет, участвуют в соревнованиях и занимают первые места. Спортивные достижения были  оценены по достоинству - золотыми знаками отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

«Сегодня был в Темникове. Встретился с ребятами из детского дома-интерната. Показали, как осваивают новый для себя вид спорта - большой теннис на колясках. У ребят уже отлично получается! Сам тоже сел в коляску и сыграл гейм с Сашей Сальниковым. Саша был сильнее меня! Потом сыграли в настольный теннис, в котором ребята профи! Ну, а после - хорошо пообщались, посмеялись и провели викторину! Ребята настоящие бойцы - как на спортивной площадке, так и в жизни!», - отметил Александр Савилов.

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