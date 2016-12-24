В районах Мордовии созданы три спортивные площадки ГТО

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В конце июня в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» завершилась установка трех центров тестирования комплекса «ГТО» в Большеберезниковском, Ковылкинском и Лямбирском районах Мордовии.
Каждый центр включает в себя 25 тренажеров. На площадках установлен инвентарь не только для выполнения упражнений ГТО, но и для подготовки к ним: рукоходы, уличные тренажеры, шведские стенки.
Всего за 4 года (с 2019 по 2022 год) реализации проектов «Спорт – норма жизни» и «Бизнес – спринт (Я выбираю спорт)» созданы 20 малых спортивных площадок ГТО в 19 районах Мордовии.
В республике открыто 27 центров тестирования ГТО. В их числе 3 республиканских центра тестирования:
В Министерстве спорта РМ напоминают, что для прохождения тестирования, необходимо иметь при себе: документ, удостоверяющий личность, медицинскую справку. Также обязательна регистрация на сайте gto.ru.
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В столице Молрдовии состоялся Уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих»
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