В Саранске открылась фотовыставка «Семьи Отечества»

В филиале фонда «Защитники Отечества» (ул. Полежаева, 113) открылась фотовыставка «Семьи Отечества». Она посвящена Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля. Главными героями экспозиции стали ветераны СВО и их близкие.

Фотографии для выставки предоставили бойцы из семейных альбомов. Например, ветеран спецоперации из Лямбирского района поделился свадебными снимками. В этом году супружеская пара отмечает 35-летие совместной жизни.

Ветеран Сергей Крашенинников из Саранска передал фотографии со своими сыновьями Романом и Евгением, которые вместе с отцом принимали участие в спецоперации. На фотокарточках будущие военные запечатлены еще маленькими рядом с молодыми родителями.



«Семья и Родина – самое дорогое, что есть в жизни человека. Наш долг – сохранить эти ценности и передать другим поколениям», - отметил руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Алексей Герасименко.

Выставка будет работать до 16 июля. Посетить ее могут бесплатно все желающие.