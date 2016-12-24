Время новых возможностей для IT-специалистов на форумах Росмолодежи

День России
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Молодые специалисты в сфере информационных технологий со всей России смогут стать участниками профильных форумов платформы Росмолодежь.События Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
Молодые программисты, аналитики, тестировщики, гейм-дизайнеры, маркетологи, киберспортсмены и другие представители российского IT-сообщества смогут подать заявки на участие во Всероссийском молодежном форуме IT-технологий «ФИЧА», который состоится в Ростовской области с 23 по 27 августа. Форум направлен на создание общей площадки для коммуникации действующих IT-специалистов для обмена опытом и поиска новых идей укрепления технологического суверенитета России. Участников ждут панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы, экскурсии в крупные IT-компании. Регистрация продлится до 9 июля.
С 25 по 30 августа в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» пройдет профильная смена «Открывать» для IT-специалистов, сотрудников госкорпораций, предпринимателей в IT-индустрии, технологов и изобретателей, обеспечивающих технологический суверенитет страны. Зарегистрироваться на смену можно до 24 июля.
Местом пересечения наиболее актуальных трендов в развитии сообществ сегодняшнего и завтрашнего дня станет Окружной образовательный форум «На волне», который впервые пройдет во Владивостоке с 27 сентября по 2 октября. Креативная индустрия, игрофикация и гик-движение – темы, вдохновляющие «На волне» в 2023 году. В рамках форума участников ждут два образовательных трека: «Успешный успех» для молодых мейкеров и специалистов в области продвижения креативных проектов, и «Первому игроку приготовиться» – для event-менеджеров, руководителей сообществ и специалистов, работающих с мотивацией людей. А также третий уникальный исследовательский трек «Теория большого гика» для молодых людей, определивших свое хобби, как основную деятельность. Подать заявку на регистрацию можно до 10 августа.
Помимо этого, с 18 по 28 июля в Липецкой области пройдет областной молодежный форум «Область будущего», регистрация на который уже завершена. Форум станет площадкой для создания новой IT-среды с помощью ресурсов общественных и государственных структур, бизнес-сообщества и других институтов для поддержки молодежных инициатив в новейших отраслях IT-индустрии.
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Уроженцев Мордовии чествовали за выдающиеся заслуги перед страной и республикой
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