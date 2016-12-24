Уроженец Мордовии стал победителем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов добился очередного триумфа в профессиональной карьере. Уроженец села Белозерье Ромодановского района Мордовии победил американца Кевина Ли на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Vegas 76.

Поединок состоялся в ночь с 1 на 2 июля в Лас-Вегасе. Много времени для того, чтобы справиться с соперником, 31-летнему россиянину не потребовалось. Уже на первой минуте наш спортсмен провел успешную атаку, сбив оппонента с ног. Затем Ринат провел удушающий прием, тем самым обеспечив себе досрочную победу.

Напомним, что в своем предыдущем бою в декабре 2022 года Фахретдинов противостоял американцу Брайану Батлу в рамках турнира UFC Fight Night 216, и также одержал убедительную победу. Теперь в личном послужном списке российского спортсмена 23 победы при одном поражении в ММА.