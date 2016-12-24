Мордовия получит дополнительное финансирование на предоставление компенсаций расходов на оплату ЖКУ

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Мордовия получит более 490 млн рублей в качестве дополнительного финансирования на предоставление компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан. Распоряжение о распределении средств подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Речь идет о мерах социальной поддержки федеральных льготников – инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация – до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета.
Всего предусмотренные распоряжением средства в размере 7,5 млрд рублей будут направлены 37 регионам в связи с дополнительной потребностью. Кроме того, финансирование поступит в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, которые уже интегрированы в российскую систему предоставления компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан.
Всего на такие компенсации в 2023 году в федеральном бюджете предусмотрено более 105 млрд рублей.
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В День России Глава Мордовии Артём Здунов встретился с родственниками погибших участников специальной военной операции
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