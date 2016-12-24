Паралимпиец Евгений Швецов победил на открытом чемпионате Республики Беларусь по легкой атлетике

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Артём Здунов на международном экологическом конгрессе рассказал о достижениях Мордовии в органическом производстве
По информации Минспорта РМ, знаменитый мордовский паралимпиец Евгений Швецов завоевал очередную золотую награду на представительных соревнованиях по легкой атлетике. На открытом чемпионате Республики Беларусь он стал первым в забеге на 400 метров в классе Т-36-38. Результат 35-летнего спортсмена – 54,82 сек.
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Артём Здунов на международном экологическом конгрессе рассказал о достижениях Мордовии в органическом производстве
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