Паралимпиец Евгений Швецов победил на открытом чемпионате Республики Беларусь по легкой атлетике

Спорт

По информации Минспорта РМ, знаменитый мордовский паралимпиец Евгений Швецов завоевал очередную золотую награду на представительных соревнованиях по легкой атлетике. На открытом чемпионате Республики Беларусь он стал первым в забеге на 400 метров в классе Т-36-38. Результат 35-летнего спортсмена – 54,82 сек.


Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
День России

Уроженцев Мордовии чествовали за выдающиеся заслуги перед страной и республикой

Фабрика красоты

В поселке Кадошкино при поддержке ВЭБ.РФ открыли новый тепличный комплекс по выращиванию роз

1
Заказать рекламу
1
1
1