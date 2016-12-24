Паралимпиец Евгений Швецов победил на открытом чемпионате Республики Беларусь по легкой атлетике

По информации Минспорта РМ, знаменитый мордовский паралимпиец Евгений Швецов завоевал очередную золотую награду на представительных соревнованиях по легкой атлетике. На открытом чемпионате Республики Беларусь он стал первым в забеге на 400 метров в классе Т-36-38. Результат 35-летнего спортсмена – 54,82 сек.





