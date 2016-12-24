В Зубово-Полянском отделении дневного пребывания пожилые и инвалиды проходят реабилитационное обслуживание

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В рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в Социальной защите населения по Зубово-Полянскому району РМ функционирует отделение дневного пребывания для лиц пожилого возраста и инвалидов «Забота».
В настоящее время отделение работает в трех направлениях: медицинское, спортивно-оздоровительное и культурное. Ежедневно его посещают 10-15 человек, у которых есть возможность получить всестороннее реабилитационное обслуживание.
Пожилые люди имеют возможность посещать тренажерный зал, комнату психологической разгрузки. Также здесь в наличии необходимые диагностические и лечебные приборы. Посетителям отделения измеряют давление, применяют кардионагрузки или релакс-терапию.
В спортивном зале помимо занятий физической культурой проводится АРТ-терапия, когнитивные тренинги и занятия по компьютерной грамотности.
Культурный профиль предполагает проведение библиотечных дискуссий, тематических бесед, а также экскурсий по святым местам. Так, пожилые люди уже побывали в Свято-Варсонофиевском женском монастыре в Покровских Селищах. Планируется поездка в Санаксарский монастырь.
Помимо прочего, в отделении проходят встречи с интересными людьми, мастер-классы, концерты.
Также на базе учреждения создан ансамбль «Заботушка», в состав которого вошли посетители. На счету коллектива немало ярких выступлений – от участия в культурных событиях района до побед и призовых мест на фестивалях и конкурсах регионального и федерального значения.
Услуги отделения доступны не только жителям райцентра, но и Умёта, Аким-Сергеевки, Умляя, Школы тракторных бригадиров и др. Только за 2022-2023 гг. полноценное квалифицированное обслуживание получили 252 человека.
По словам руководства отделения, работа по совершенствованию деятельности будет продолжаться. Так, предстоит увеличить количество реабилитационных методик и форм деятельности. Налаживается сотрудничество и обмен опытом с коллегами из других подобных учреждений. Также учреждение взаимодействует с профессиональными сообществами с просветительскими и мотивационными целями.
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