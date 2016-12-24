В Саранске проходит Всероссийская олимпиада по биологии

18 апреля в Мордовском госуниверситете стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии. Участие в ней примут 299 школьников из 81 региона страны. Мордовию представляет команда из 12 учеников Республиканского лицея.

Торжественное открытие олимпиады состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева. От имени Главы республики ребят и их наставников приветствовала и.о. первого заместителя Председателя Правительства РМ Галина Лотванова: «Очень трудные и напряженные будут эти дни, но нам бы очень хотелось, чтобы вы посмотрели наш город, нашу республику: мы любим нашу культуру и развиваем ее».

«То, что олимпиада по биологии проводится у нас, в Мордовском госуниверситете, это знаковое событие. Во-первых, потому что в прошлом году лучшим деканом в стране профессорское сообщество признало декана нашего факультета биотехнологии и биологии Виктора Васильевича Ревина. Во-вторых, потому что в республике развивается большое количество предприятий, на которых биотехнологи и биоинженеры являются ключевыми специалистами», — произнес в приветственном слове ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

«Чтобы преуспеть в этой науке, нужно хорошо знать математику, химию, физику. Биология – разноплановая, занятная наука. Уверен, с теми задания, которые подготовили вам на олимпиаде, вы узнаете много нового. Вам будет нескучно», — отметил заместитель председателя жюри, профессор кафедры биохимии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Рубцов.

С 18 апреля и в течение всей недели в аудиториях Мордовского госуниверситета участникам олимпиады предстоит выполнять задания и теоретического, и практического туров. Они проводятся отдельно для трех возрастных групп: школьников девятых, десятых и одиннадцатых классов.

Теоретический тур предполагает выполнение письменных заданий по различным тематикам предмета. В практическом туре участники олимпиады будут работать в четырех аудиториях: лабораториях и кабинетах определенной тематической направленности.

За время олимпиады ребята смогут познакомиться с культурой республики. Для учеников проведут открытую лекцию «Организация проектно-исследовательской деятельности школьников в условиях освоения содержания образовательных программ по биологии», лекцию от сотрудников АО «Биохимик» — одного из крупнейших фармпредприятий страны — «Фармацевтическое производство. От субстанции до аптеки», экскурсию в лаборатории кластера «Сфера Фарм» и многое другое. Также школьники смогут посетить театральную постановку – водевиль по пьесе «Беда от нежного сердца» Владимира Соллогуба от студентов МГУ им. Н.П. Огарева.

Для наставников и педагогов участников олимпиады предусмотрены лектории и мастер-классы, посвященные Году педагога и наставника, а также экскурсии по городу и музейная программа.