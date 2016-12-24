В Мордовии в ЕГРН внесены сведения о 486 объектах культурного наследия

18 апреля ежегодно отмечается Международный день охраны памятников и исторических мест. Вопрос сохранения исторического наследия актуален для людей и государства с давних времен. Органы охраны объектов культурного наследия проводят работы по выявлению, учету и сохранению историко-культурных объектов. Полученные сведения передаются в орган регистрации прав для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

В настоящее время в ЕГРН содержатся сведения о 486 объектах культурного наследия, расположенных на территории Республики Мордовия. Среди них построенная в XVII веке в Саранске церковь Иоанна Богослова, памятники гражданской архитектуры XVIII- XIX веков, дома купцов А.Д. Муромцева и И.М. Севостьянова в Краснослободске, здание в Темникове, где в 1812 году размещался госпиталь, который содержал Ф.Ф.Ушаков и многие другие памятные реликвии прошлого.

В 2023 году были выявлены и отнесены к объектам культурного наследия два здания в селе Шишкеево Рузаевского района, построенные в 1910 году - здание бывшей столовой и здание культурно-досугового центра.