В селе Кочкурово строится новый многоквартирный жилой дом

Благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Кочкурове по улице Школьной на месте снесенного дома №8 ведется строительство многоквартирного жилого дома. В октябре этого года у 12 семей появится возможность переселиться в новые квартиры.

Строительство дома началось в марте этого года. К середине апреля завершены работы нулевого цикла, возведен первый этаж, а впереди еще два. Общая площадь жилых помещений в доме составит 594 кв. м. На строительство направят более 32 млн рублей.

Современные технологии позволяют строителям выполнять все работы в оперативном режиме, качественно, так что трехэтажка будет построена менее, чем за полгода. Подрядчикам поставлена задача – сдать жилой дом под ключ к 25 августа.

В прошлом году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» 18 кочкуровских семей справили новоселье.