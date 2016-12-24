Для устранения неприятных запахов, которые периодически возникают в Саранске, будут обработаны иловые карты очистных сооружений. Эту тему поднял Глава Мордовии 15 апреля на субботнем оперативном совещании с Правительством.



По поручению руководителя региона Контрольное управление Главы Республики Мордовия регулярно проводит мониторинг потенциальных источников запаха. Сейчас это предприятие «Мордовбитум», а также очистные сооружения «Саранскгорводоканала».

Битумный завод, как доложил на совещании начальник Контрольного управления Игорь Датков, продолжает исполнение предписаний надзорных органов, в том числе по установлению санитарно-защитной зоны. Что касается «Саранскгорводоканала» - именно иловые карты, по всей видимости, являются сейчас источником запаха в городе.

«Администрация Саранска об этой проблеме знает, и она приняла обязательства обработать иловые карты специальным препаратом, как только позволят погодные условия, - сказал Игорь Датков. - Роспотребнадзор на текущей неделе проводил лабораторные исследования — брал пробы воздуха в четырех точках северо-восточной части Саранска. Предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено».



Глава Мордовии дал поручение держать ситуацию на постоянном контроле.



Также на совещании обсудили, как проводится работа по другим проблемным направлениям городского хозяйства. В частности, речь шла об уборке городских территорий и вывозе мусора.