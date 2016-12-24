Волонтеры провели субботник на территории Мемориального кладбища в Саранске

В преддверии Дня Победы на Саранском Мемориальном кладбище прошел субботник. В нем приняли участие волонтеры Победы, активисты «Молодой Гвардии» «Единой России», студенты Саранского медицинского колледжа, юнармейцы.

Традиционные субботники по благоустройству памятных мест и воинских захоронений стартовали по всей России. Волонтеры помогают наводить порядок после зимы: собирают листву и мусор, очищают дорожки.

«Наш долг – поддерживать чистоту на территориях мемориалов и захоронений участников Великой Отечественной войны, чтить память тех, кто сражался за независимость нашей Родины. Это не последняя акция по благоустройству памятных мест перед Днем Победы. Субботники продолжатся в Саранске и во всех районах республики», - отметил руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» «Единой России» Данил Ульянов.