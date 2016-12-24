В Мордовии пройдет ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

14 апреля в Мордовии пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». На ярмарке, наряду с вакансиями, будут представлены все возможности современной службы занятости - быстрый подбор работы, помощь в планировании карьеры с учетом жизненной ситуации, подготовка к собеседованию с работодателем.

Ярмарка будет проходить с 10 до 12 часов в модернизированных Кадровых центрах «Работа России» в Саранске, по адресу ул. Халтурина, 74 и в муниципальных районах Мордовии. Всего на ярмарке почти 30 работодателей представят более тысячи различных вакансий. В их числе АО «ВКМ-сталь», АО «103-Арсенал», Рузхиммаш, Саранский приборостроительный завод.

Широкий спектр вакансий предложат предприятия кабельного кластера: Сарансккабель и Сарансккабель-оптика, Эм-кабель, Кабельный завод «Цветлит». Представительниц швейных профессий пригласят на работу Рузаевская швейная фабрика и ООО «Рузаевский трикотаж».

Кроме того, соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде из отдаленных районов республики.

На Всероссийской ярмарке трудоустройства, кроме традиционного формата открытого отбора для граждан, ищущих работу, будут организованы мероприятия для будущих соискателей – студентов и школьников. В программе мероприятий запланированы мастер-класс по созданию бизнес-идей для студентов и профориентационный квест для старшеклассников.

Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на июнь. Ярмарка трудоустройства это возможность узнать о самых востребованных направлениях профессиональной подготовки, познакомиться с работодателями наиболее перспективных отраслей экономики республики, узнать сильные стороны своего резюме и построить собственную карьерную траекторию.

Напомним, что проект по модернизации Службы занятости реализуется в рамках нацпроекта «Демография».