МГУ им. Н.П. Огарева и Университет Цзянсу откроют Русско-Китайский Институт

27 марта делегация Мордовского госуниверситета посетила Университет Науки и Технологии Цзянсу (г. Чжэньцзян, Китай) с деловым визитом. Во время встречи было принято несколько ключевых решений, среди которых - создание Русско-Китайского Института, создание совместной лаборатории на базе обоих вузов и получение согласия на проведение исследований на базе лабораторий Университета Цзянсу.

В состав делегации МГУ им. Н.П. Огарева вошли начальник управления научных исследований Анатолий Лысяков, начальник управления международных связей Ирина Казеева, директор института механики и энергетики Евгений Нуянзин, директор аграрного института Алексей Столяров и преподаватель кафедры теплоэнергетических систем Антон Голянин.

На встрече стороны обсудили развитие взаимодействия между вузами. Учитывая многолетнее успешное сотрудничество, в ходе переговоров было принято решение о создании совместного Русско-Китайского Института, в который могут войти как минимум 7 направлений подготовки: «Теплоэнергетика и теплотехника» (бакалавриат, магистратура, аспирантура); «Химия, физика и механика материалов» (бакалавриат); «Радиоэлектронные системы и комплексы» (специалитет); «Электроника и наноэлектроника» (бакалавриат); «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (магистратура); «Филология» (бакалавриат, магистратура); «Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции».

Занятия по обозначенным направлениям будут проводиться на английском языке преподавателями из Мордовии и Китая. Исключение – направление подготовки «Филология»: обучение будет проводиться на русском. Ожидаемое количество студентов из Китая - 1000 человек. По итогам обучения слушатели получат дипломы сразу двух стран. Заключение соглашения о создании института запланировано на 2024 год, а первый набор студентов пройдет в 2025 году.

Кроме того, на встрече договорились о создании совместной лаборатории «Энергоснабжение объектов малой энергетики» на базе института механики и энергетики МГУ им. Н.П. Огарева и института энергии и энергетики Университета Науки и Технологии Цзянсу при финансировании правительства Китая.

Также были намечены направления научных исследований, среди которых стоит отметить заключенное соглашение между институтом морского оборудования Университета Науки и Технологии Цзянсу и институтом архитектуры и строительства МГУ им. Н.П. Огарева в области создания радиационнозащитных и радиопоглащающих покрытий.

Кроме этого, в ходе переговоров было получено согласие на проведение исследований в области энергетики на базе лабораторий Университета Науки и Технологии Цзянсу. Ученые Мордовского госуниверситета смогут в течение трех месяцев использовать базу китайского университета в целях расширения совместных исследований.

Также огромным потенциалом развития была отмечена работа университетов в области продовольственной безопасности и питания школьников.

Напомним, что между МГУ им. Н.П. Огарева и Университетом Науки и Технологии Цзянсу с 2016 реализуется программа магистратуры двойных дипломов по направлению подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника». В группу набираются студенты из России и Китая, первый год обучение проходит в Китае, второй – в Саранске. В процессе обучения магистранты готовят диссертацию с научно-исследовательским уклоном.

На данный момент выпускниками программы являются более 60 человек, которые во время обучения опубликовали 56 статей совместно с ведущими мордовскими и китайскими учеными, получили 12 патентов. Семь студентов продолжили обучение в аспирантуре, один из них - Антон Голянин - стал преподавателем кафедры теплоэнергетических систем. Программа имеет государственную аккредитацию как в России, так и в Китае.