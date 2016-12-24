На трассе в Мордовии иномарка влобовую столкнулась с отечественной легковушкой

По информации Госавтоинспекции республики, последний день новогодних каникул плачевно закончился для двух автомобилистов в Ромодановском районе Мордовии.

Как сообщается, 8 января 2023 года около семи часов вечера на трассе в Ромодановском районе столкнулись две легковушки. На автодороге Саранск – Ромоданово – Б. Игнатово 39-летний мужчина за рулем «Шкоды Октавия» при выполнении обгона в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен» выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной «Лада Приора»» под управлением 24-летнего водителя.

В результате ДТП травмы получили водитель и 16-летняя пассажирка отечественного авто, которые были госпитализированы в лечебные учреждения республики.

По данным ГИБДД, водитель иномарки управлял автомашиной трезвым, у пострадавшего парня из «Приоры» взята кровь на анализ.