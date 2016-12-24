Артём Здунов исполнил мечту девочки из Рузаевки о кукле с коляской

Первоклассница Катя Фёдорова из Рузаевки мечтала о кукле с коляской. Эта мечта исполнилась благодаря ежегодной благотворительной акции «Ёлка желаний». Шарик с новогодним пожеланием девочки с ёлки снял Глава Мордовии Артём Здунов, который присоединился к благотворительному проекту по исполнению детских желаний в канун Нового года «Мечтай со мной».

29 декабря он встретился с Катей и ее мамой Натальей Владимировной, чтобы лично вручить школьнице долгожданный подарок – куклу и коляску. Екатерина, как настоящая принцесса, на встречу с Главой Мордовии пришла в розовом праздничном платьице.

За чашкой чая со сладостями беседовали об увлечениях девочки, школьной жизни. Катя любит рисовать, образовательную программу осваивает успешно. Говорили и о бытовых вопросах. Многодетной маме Наталье Владимировне без помощи мужа, который призван по мобилизации, сейчас нелегко. Артём Здунов поинтересовался, какие сложности испытывает семья, чтобы оказать необходимую поддержку.

Новогоднее волшебство продолжилось и после встречи с Главой Мордовии – гостей встретили Дед Мороз и Снегурочка. Волшебник и его внучка подарили Кате сладкий подарок и пожелали семье счастливого Нового года!