Мэр Саранска Игорь Асабин исполнил новогоднее желание Арины Цукановой

Социум

Ежегодная благотворительная акция «Елка желаний» исполнила заветные мечты и помогла стать чуточку счастливее уже многим детям. По информации городской Администрации, сегодня праздничную эстафету подхватил мэр Саранска Игорь Асабин.

Юная жительница столицы Мордовии Арина Цуканова занимается гимнастикой, рисует и очень любит своих домашних питомцев - кота и черного мопса. Арина мечтала получить на Новый год планшет. Сегодня ее мечта исполнилась.

«С наступающим Новым годом! Надеюсь, этот подарок будет очень полезным для тебя. Поможет в учебе и в творчестве. Пусть все твои желания непременно сбудутся», - пожелал Арине саранский градоначальник.

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