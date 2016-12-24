В поселке Комсомольский активисты Народного фронта добились решения проблемы с теплоизоляцией трубопровода

После обращения активистов президентского движения в Мордовии к новому главе Чамзинского муниципального района Руслану Батерякову проблема, связанная с теплоизоляцией трубопровода в поселке Комсомольский, была решена.

Еще два года назад в рамках ежегодного мониторинга «С теплом – труба» общественники обнаружили возле общеобразовательной школы №3 второго микрорайона поселка несколько десятков метров участка теплотрассы с поврежденной изоляцией. Со временем они не были приведены в нормативное состояние даже после обращения прежнему руководству администрации муниципалитета.

Два года потребовалось для того, чтобы данный участок тепломагистрали, наконец, утеплили. Уличный трубопровод теперь надежно защищен современным изоляционным материалом. До этого обмотка на нем была давно изношена, а местами и вовсе отсутствовала. При этом терялось большое количество тепла, поступающее в жилые дома и местную школу поселка. В конечном итоге это сильно влияло на рост коммунальных платежей. Это дело нравилось лишь кошкам и собакам, которых часто можно было видеть лежащими на теплых трубах.

«Мы всегда обращаем особое внимание, прежде всего, на оголенные участки трубопроводов и добиваемся их ремонта. Мы очень рады, что после долгих усилий с нашей стороны проблема с теплоизоляцией труб в Комсомольском разрешилась», - отметили в Народном фронте.