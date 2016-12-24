Якшамо(а) Атя и Деды Морозы из национальных регионов встретятся в Москве

Деды Морозы из 14 регионов России приедут в Москву 5 января. Трехдневная акция станет частью фестиваля «Путешествие в Рождество». Она рассчитана на туристов и жителей столицы всех возрастов.

Хранители зимних традиций расскажут о том, как празднуют Новый год в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Республике Саха (Якутия), Татарстане, Башкортостане, Бурятии, Карелии, Чувашии, Удмуртии, Мордовии, Республике Коми, Тыве, Республике Марий Эл и Ямало-Ненецком автономном округе. В каждом из этих регионов Деды Морозы разные. Например, буряты зовут его Сагаан Убген, татары и башкиры — Кыш Бабай, кабардинцы и балкарцы — Уэс Дад, мордва – Якшамо(а) Атя. Все они имеют древнее происхождение, собственную символику и пользуются большой популярностью среди земляков.

Пообщаться с волшебниками можно на нескольких городских площадках. Так, в туристическо-информационном центре парка «Зарядье» Деды Морозы проведут викторину, посвященную новогодним обычаям в разных регионах России, в школе «Московских сезонов» — мастер-класс для детей, а на ВДНХ прокатятся на колесе обозрения и устроят ледовое шоу. Увидеть Дедов Морозов можно будет и на ледоколе флотилии «Рэдиссон Ройал», и в специальном новогоднем поезде метро.

Якшамо(а) Атя – так звучит имя сказочного персонажа на языках эрьзя и мокша и переводится как «холодный дед».

Особые приметы: одет во все белое с мордовским узором - кафтан с белой оторочкой, головной убор и варежки. Красные сапоги с приподнятым носком. Люди задабривали мифического персонажа мучным киселем, который ставили на край подоконника, просили его сохранить урожай, не морозить человека.